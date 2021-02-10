العراق.. فرض إتاوات وحالات ابتزاز في مناطق الميليشيات الإيرانية آخر تحديث: الأربعاء 27 جمادي الثاني 1442 هـ - 10 فبراير 2021 KSA 18:58 - GMT 15:58 تارخ النشر: الأربعاء 27 جمادي الثاني 1442 هـ - 10 فبراير 2021 KSA 18:57 - GMT 15:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك العراق.. فرض إتاوات وحالات ابتزاز في مناطق الميليشيات الإيرانية PDF اطبع إقرأ أيضاً قيود جديدة على القادمين إلى بريطانيا لمنع وصول سلالات كورونا الجديدة 15:57 GMT إقرأ أيضاً سوريا.. أطراف معارضة تقدم مقترحاً لتشكيل مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة 20:42 GMT