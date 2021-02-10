قيود جديدة على القادمين إلى بريطانيا لمنع وصول سلالات كورونا الجديدة آخر تحديث: الأربعاء 27 جمادي الثاني 1442 هـ - 10 فبراير 2021 KSA 18:57 - GMT 15:57 تارخ النشر: الأربعاء 27 جمادي الثاني 1442 هـ - 10 فبراير 2021 KSA 18:57 - GMT 15:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك قيود جديدة على القادمين إلى بريطانيا لمنع وصول سلالات كورونا الجديدة PDF اطبع إقرأ أيضاً مسؤول أميركي يعتبر أن سوريا لم تعد أولوية بالنسبة لإدارة بايدن 13:36 GMT إقرأ أيضاً العراق.. فرض إتاوات وحالات ابتزاز في مناطق الميليشيات الإيرانية 15:58 GMT