برلمانيون أوروبيون يطالبون بوضع حد لسياسة تصدير الإرهاب الإيرانية آخر تحديث: الخميس 28 جمادي الثاني 1442 هـ - 11 فبراير 2021 KSA 17:22 - GMT 14:22 تارخ النشر: الخميس 28 جمادي الثاني 1442 هـ - 11 فبراير 2021 KSA 23:52 - GMT 20:52 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك برلمانيون أوروبيون يطالبون بوضع حد لسياسة تصدير الإرهاب الإيرانية PDF اطبع إقرأ أيضاً سوريا.. أطراف معارضة تقدم مقترحاً لتشكيل مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة 20:42 GMT إقرأ أيضاً معهد واشنطن للدراسات: الأسد لا يسيطر على حدود سوريا البرية والبحرية 17:05 GMT