سوريا.. أطراف معارضة تقدم مقترحاً لتشكيل مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة آخر تحديث: الخميس 28 جمادي الثاني 1442 هـ - 11 فبراير 2021 KSA 23:42 - GMT 20:42 تارخ النشر: الأربعاء 27 جمادي الثاني 1442 هـ - 10 فبراير 2021 KSA 18:58 - GMT 15:58 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سوريا.. أطراف معارضة تقدم مقترحاً لتشكيل مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة PDF اطبع إقرأ أيضاً العراق.. فرض إتاوات وحالات ابتزاز في مناطق الميليشيات الإيرانية 15:58 GMT إقرأ أيضاً برلمانيون أوروبيون يطالبون بوضع حد لسياسة تصدير الإرهاب الإيرانية 14:22 GMT