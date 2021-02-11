معهد واشنطن للدراسات: الأسد لا يسيطر على حدود سوريا البرية والبحرية آخر تحديث: الخميس 28 جمادي الثاني 1442 هـ - 11 فبراير 2021 KSA 20:05 - GMT 17:05 تارخ النشر: الخميس 28 جمادي الثاني 1442 هـ - 11 فبراير 2021 KSA 20:04 - GMT 17:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك معهد واشنطن للدراسات: الأسد لا يسيطر على حدود سوريا البرية والبحرية PDF اطبع إقرأ أيضاً برلمانيون أوروبيون يطالبون بوضع حد لسياسة تصدير الإرهاب الإيرانية 14:22 GMT إقرأ أيضاً لماذا يتصدر اليمن أولويات إدارة جو بايدن؟ 18:29 GMT