لماذا يتصدر اليمن أولويات إدارة جو بايدن؟ آخر تحديث: الجمعة 29 جمادي الثاني 1442 هـ - 12 فبراير 2021 KSA 21:29 - GMT 18:29 تارخ النشر: الجمعة 29 جمادي الثاني 1442 هـ - 12 فبراير 2021 KSA 21:25 - GMT 18:25 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك لماذا يتصدر اليمن أولويات إدارة جو بايدن؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً معهد واشنطن للدراسات: الأسد لا يسيطر على حدود سوريا البرية والبحرية 17:05 GMT إقرأ أيضاً مصادر من قصر الإليزية تقول إن ماكرون لن يزور بيروت للمرة الثالثة إلا إذا تشكلت حكومة 18:31 GMT