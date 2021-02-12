مصادر من قصر الإليزية تقول إن ماكرون لن يزور بيروت للمرة الثالثة إلا إذا تشكلت حكومة آخر تحديث: الجمعة 29 جمادي الثاني 1442 هـ - 12 فبراير 2021 KSA 21:31 - GMT 18:31 تارخ النشر: الجمعة 29 جمادي الثاني 1442 هـ - 12 فبراير 2021 KSA 21:30 - GMT 18:30 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مصادر من قصر الإليزية تقول إن ماكرون لن يزور بيروت للمرة الثالثة إلا إذا تشكلت حكومة PDF اطبع إقرأ أيضاً لماذا يتصدر اليمن أولويات إدارة جو بايدن؟ 18:29 GMT إقرأ أيضاً موقع ديفنس نيوز: الجيش العراقي وقوات سوريا الديمقراطية لا يزالان بحاجة لطيران التحالف 14:44 GMT