مصادر من قصر الإليزية تقول إن ماكرون لن يزور بيروت للمرة الثالثة إلا إذا تشكلت حكومة آخر تحديث: الجمعة 29 جمادي الثاني 1442 هـ - 12 فبراير 2021 KSA 21:31 - GMT 18:31

تارخ النشر: الجمعة 29 جمادي الثاني 1442 هـ - 12 فبراير 2021 KSA 21:30 - GMT 18:30

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser