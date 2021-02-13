عاجل

البث المباشر
الحدث فيديو

موقع ديفنس نيوز: الجيش العراقي وقوات سوريا الديمقراطية لا يزالان بحاجة لطيران التحالف

رابط مختصر
إقرأ أيضاً مصادر من قصر الإليزية تقول إن ماكرون لن يزور بيروت للمرة الثالثة إلا إذا تشكلت حكومة مصادر من قصر الإليزية تقول إن ماكرون لن يزور بيروت للمرة الثالثة إلا إذا تشكلت حكومة 18:31 GMT
إقرأ أيضاً دراسة لوكالة الصحافة الفرنسية: لقاحا "فايزر بايونتيك" و "موديرنا" يعدان الأفضل ضد كور دراسة لوكالة الصحافة الفرنسية: لقاحا "فايزر بايونتيك" و "موديرنا" يعدان الأفضل ضد كور 15:40 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر