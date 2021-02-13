موقع ديفنس نيوز: الجيش العراقي وقوات سوريا الديمقراطية لا يزالان بحاجة لطيران التحالف آخر تحديث: السبت 1 رجب 1442 هـ - 13 فبراير 2021 KSA 17:44 - GMT 14:44 تارخ النشر: السبت 1 رجب 1442 هـ - 13 فبراير 2021 KSA 17:32 - GMT 14:32 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك موقع ديفنس نيوز: الجيش العراقي وقوات سوريا الديمقراطية لا يزالان بحاجة لطيران التحالف PDF اطبع إقرأ أيضاً مصادر من قصر الإليزية تقول إن ماكرون لن يزور بيروت للمرة الثالثة إلا إذا تشكلت حكومة 18:31 GMT إقرأ أيضاً دراسة لوكالة الصحافة الفرنسية: لقاحا "فايزر بايونتيك" و "موديرنا" يعدان الأفضل ضد كور 15:40 GMT