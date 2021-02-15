التحالف يؤكد أن الرد على انتهاكات الحوثي سيكون بالقانون آخر تحديث: الاثنين 3 رجب 1442 هـ - 15 فبراير 2021 KSA 16:32 - GMT 13:32 تارخ النشر: الاثنين 3 رجب 1442 هـ - 15 فبراير 2021 KSA 16:31 - GMT 13:31 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك التحالف يؤكد أن الرد على انتهاكات الحوثي سيكون بالقانون PDF اطبع إقرأ أيضاً دراسة لوكالة الصحافة الفرنسية: لقاحا "فايزر بايونتيك" و "موديرنا" يعدان الأفضل ضد كور 15:40 GMT إقرأ أيضاً الكشف عن شخصيتين إسرائيليتين لتولي التفاوض بالملف النووي مع أميركا 13:34 GMT