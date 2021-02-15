الكشف عن شخصيتين إسرائيليتين لتولي التفاوض بالملف النووي مع أميركا آخر تحديث: الاثنين 3 رجب 1442 هـ - 15 فبراير 2021 KSA 16:34 - GMT 13:34 تارخ النشر: الاثنين 3 رجب 1442 هـ - 15 فبراير 2021 KSA 16:32 - GMT 13:32 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الكشف عن شخصيتين إسرائيليتين لتولي التفاوض بالملف النووي مع أميركا PDF اطبع إقرأ أيضاً التحالف يؤكد أن الرد على انتهاكات الحوثي سيكون بالقانون 13:32 GMT إقرأ أيضاً 83 حكومة استغلت جائحة كورونا لخنق معارضيها 13:39 GMT