ردود فعل غاضبة من الجمهوريين حول عودة إدارة بايدن التفاوض مع إيران آخر تحديث: السبت 8 رجب 1442 هـ - 20 فبراير 2021 KSA 16:14 - GMT 13:14 تارخ النشر: السبت 8 رجب 1442 هـ - 20 فبراير 2021 KSA 16:09 - GMT 13:09 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ردود فعل غاضبة من الجمهوريين حول عودة إدارة بايدن التفاوض مع إيران PDF اطبع إقرأ أيضاً مؤتمر ميونخ للأمن ينعقد افتراضياً بسبب كورونا 13:09 GMT إقرأ أيضاً المؤسسة العسكرية اليمنية تكشف خبايا معركة مأرب 13:16 GMT