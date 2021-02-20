ردود فعل غاضبة من الجمهوريين حول عودة إدارة بايدن التفاوض مع إيران آخر تحديث: السبت 8 رجب 1442 هـ - 20 فبراير 2021 KSA 16:14 - GMT 13:14

تارخ النشر: السبت 8 رجب 1442 هـ - 20 فبراير 2021 KSA 16:09 - GMT 13:09

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