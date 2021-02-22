ما هي أبرز وأهم المواقع ومراكز المنشآت النووية الإيرانية؟ آخر تحديث: الاثنين 10 رجب 1442 هـ - 22 فبراير 2021 KSA 15:53 - GMT 12:53 تارخ النشر: الاثنين 10 رجب 1442 هـ - 22 فبراير 2021 KSA 15:52 - GMT 12:52 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما هي أبرز وأهم المواقع ومراكز المنشآت النووية الإيرانية؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً منظمة العفو الدولية: المعارض الإيراني "محجوبي" عانى من التعذيب على مدى أشهر طويلة قبل 22:14 GMT إقرأ أيضاً وزير الصحة البريطاني: إجراءات مكافحة فيروس كورونا حدت من انتشار السلالات الجديدة 15:12 GMT