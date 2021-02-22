منظمة العفو الدولية: المعارض الإيراني "محجوبي" عانى من التعذيب على مدى أشهر طويلة قبل آخر تحديث: الثلاثاء 11 رجب 1442 هـ - 23 فبراير 2021 KSA 01:14 - GMT 22:14

تارخ النشر: الاثنين 10 رجب 1442 هـ - 22 فبراير 2021 KSA 15:47 - GMT 12:47

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