وزير الصحة البريطاني: إجراءات مكافحة فيروس كورونا حدت من انتشار السلالات الجديدة آخر تحديث: الاثنين 10 رجب 1442 هـ - 22 فبراير 2021 KSA 18:12 - GMT 15:12 تارخ النشر: الاثنين 10 رجب 1442 هـ - 22 فبراير 2021 KSA 18:11 - GMT 15:11 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وزير الصحة البريطاني: إجراءات مكافحة فيروس كورونا حدت من انتشار السلالات الجديدة PDF اطبع إقرأ أيضاً ما هي أبرز وأهم المواقع ومراكز المنشآت النووية الإيرانية؟ 12:53 GMT إقرأ أيضاً السفير البريطاني في العراق يحترف الطبخ 15:48 GMT