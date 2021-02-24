إيران وكوريا الشمالية تتعاونان صاروخياً لمواجهة العقوبات الأميركية آخر تحديث: الأربعاء 12 رجب 1442 هـ - 24 فبراير 2021 KSA 19:50 - GMT 16:50 تارخ النشر: الأربعاء 12 رجب 1442 هـ - 24 فبراير 2021 KSA 19:48 - GMT 16:48 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك إيران وكوريا الشمالية تتعاونان صاروخياً لمواجهة العقوبات الأميركية PDF اطبع إقرأ أيضاً تحذير دولي من هجمات الحوثيين على مأرب 15:49 GMT إقرأ أيضاً إسرائيل تهدد بضرب ترسانة "حزب الله" إن تجاوز عدد الصواريخ الدقيقة كمية معينة 20:03 GMT