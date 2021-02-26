استهداف أميركي لمواقع الميليشيات العراقية على الحدود السورية آخر تحديث: الجمعة 14 رجب 1442 هـ - 26 فبراير 2021 KSA 18:25 - GMT 15:25 تارخ النشر: الجمعة 14 رجب 1442 هـ - 26 فبراير 2021 KSA 16:39 - GMT 13:39 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك استهداف أميركي لمواقع الميليشيات العراقية على الحدود السورية PDF اطبع إقرأ أيضاً مداهمات واسعة في برلين وبراندنبيرغ تستهدف أنصار جمعية متطرفة 20:04 GMT إقرأ أيضاً ليبيا.. رئيس الحكومة المكلف يسلم تشكيلة حكومته النهائية إلى رئيس مجلس النواب 15:26 GMT