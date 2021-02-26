عاجل

البث المباشر
الحدث فيديو

استهداف أميركي لمواقع الميليشيات العراقية على الحدود السورية

رابط مختصر
إقرأ أيضاً مداهمات واسعة في برلين وبراندنبيرغ تستهدف أنصار جمعية متطرفة مداهمات واسعة في برلين وبراندنبيرغ تستهدف أنصار جمعية متطرفة 20:04 GMT
إقرأ أيضاً ليبيا.. رئيس الحكومة المكلف يسلم تشكيلة حكومته النهائية إلى رئيس مجلس النواب ليبيا.. رئيس الحكومة المكلف يسلم تشكيلة حكومته النهائية إلى رئيس مجلس النواب 15:26 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر