إسرائيل تهدد بضرب ترسانة "حزب الله" إن تجاوز عدد الصواريخ الدقيقة كمية معينة آخر تحديث: الجمعة 14 رجب 1442 هـ - 26 فبراير 2021 KSA 23:03 - GMT 20:03 تارخ النشر: الجمعة 14 رجب 1442 هـ - 26 فبراير 2021 KSA 23:01 - GMT 20:01 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك إسرائيل تهدد بضرب ترسانة "حزب الله" إن تجاوز عدد الصواريخ الدقيقة كمية معينة PDF اطبع إقرأ أيضاً إيران وكوريا الشمالية تتعاونان صاروخياً لمواجهة العقوبات الأميركية 16:50 GMT إقرأ أيضاً مداهمات واسعة في برلين وبراندنبيرغ تستهدف أنصار جمعية متطرفة 20:04 GMT