خبراء بريطانيون: سيبقى استخدام الكمامة مطلوباً وإن تلقح الجميع آخر تحديث: الجمعة 14 رجب 1442 هـ - 26 فبراير 2021 KSA 18:27 - GMT 15:27 تارخ النشر: الجمعة 14 رجب 1442 هـ - 26 فبراير 2021 KSA 18:27 - GMT 15:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك خبراء بريطانيون: سيبقى استخدام الكمامة مطلوباً وإن تلقح الجميع PDF اطبع إقرأ أيضاً ليبيا.. رئيس الحكومة المكلف يسلم تشكيلة حكومته النهائية إلى رئيس مجلس النواب 15:26 GMT إقرأ أيضاً إسرائيل تلقح بشار الأسد ضد كورونا 14:07 GMT