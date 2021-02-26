مداهمات واسعة في برلين وبراندنبيرغ تستهدف أنصار جمعية متطرفة آخر تحديث: الجمعة 14 رجب 1442 هـ - 26 فبراير 2021 KSA 23:04 - GMT 20:04 تارخ النشر: الجمعة 14 رجب 1442 هـ - 26 فبراير 2021 KSA 23:03 - GMT 20:03 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مداهمات واسعة في برلين وبراندنبيرغ تستهدف أنصار جمعية متطرفة PDF اطبع إقرأ أيضاً إسرائيل تهدد بضرب ترسانة "حزب الله" إن تجاوز عدد الصواريخ الدقيقة كمية معينة 20:03 GMT إقرأ أيضاً استهداف أميركي لمواقع الميليشيات العراقية على الحدود السورية 15:25 GMT