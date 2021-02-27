إسرائيل تلقح بشار الأسد ضد كورونا آخر تحديث: السبت 15 رجب 1442 هـ - 27 فبراير 2021 KSA 17:07 - GMT 14:07 تارخ النشر: السبت 15 رجب 1442 هـ - 27 فبراير 2021 KSA 17:06 - GMT 14:06 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك إسرائيل تلقح بشار الأسد ضد كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً خبراء بريطانيون: سيبقى استخدام الكمامة مطلوباً وإن تلقح الجميع 15:27 GMT إقرأ أيضاً ما هي المواقع التي استهدفتها الغارات الأميركية على الحدود السورية العراقية؟ 14:32 GMT