تونس..حركة النهضة تلجأ إلى استغلال الشارع بالدعوة إلى مسيرة لأنصارها آخر تحديث: السبت 15 رجب 1442 هـ - 27 فبراير 2021 KSA 17:34 - GMT 14:34 تارخ النشر: السبت 15 رجب 1442 هـ - 27 فبراير 2021 KSA 17:33 - GMT 14:33 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تونس..حركة النهضة تلجأ إلى استغلال الشارع بالدعوة إلى مسيرة لأنصارها PDF اطبع إقرأ أيضاً ما هي المواقع التي استهدفتها الغارات الأميركية على الحدود السورية العراقية؟ 14:32 GMT إقرأ أيضاً خطة أميركية قد تنعش الاقتصاد المتضرر من كورونا 20:12 GMT