ما هي المواقع التي استهدفتها الغارات الأميركية على الحدود السورية العراقية؟ آخر تحديث: السبت 15 رجب 1442 هـ - 27 فبراير 2021 KSA 17:32 - GMT 14:32 تارخ النشر: السبت 15 رجب 1442 هـ - 27 فبراير 2021 KSA 17:07 - GMT 14:07 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما هي المواقع التي استهدفتها الغارات الأميركية على الحدود السورية العراقية؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً إسرائيل تلقح بشار الأسد ضد كورونا 14:07 GMT إقرأ أيضاً تونس..حركة النهضة تلجأ إلى استغلال الشارع بالدعوة إلى مسيرة لأنصارها 14:34 GMT