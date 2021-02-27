ما هي المواقع التي استهدفتها الغارات الأميركية على الحدود السورية العراقية؟ آخر تحديث: السبت 15 رجب 1442 هـ - 27 فبراير 2021 KSA 17:32 - GMT 14:32

تارخ النشر: السبت 15 رجب 1442 هـ - 27 فبراير 2021 KSA 17:07 - GMT 14:07

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