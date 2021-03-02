اعترافات لعناصر ميليشيات الحوثي الذين تم أسرهم من قبل الجيش الوطني آخر تحديث: الثلاثاء 18 رجب 1442 هـ - 02 مارس 2021 KSA 20:34 - GMT 17:34 تارخ النشر: الثلاثاء 18 رجب 1442 هـ - 02 مارس 2021 KSA 20:27 - GMT 17:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اعترافات لعناصر ميليشيات الحوثي الذين تم أسرهم من قبل الجيش الوطني PDF اطبع إقرأ أيضاً اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم 22:51 GMT إقرأ أيضاً وثيقة أوروبية ترفض مسبقاً الانتخابات الرئاسية السورية 17:35 GMT