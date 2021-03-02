اعترافات لعناصر ميليشيات الحوثي الذين تم أسرهم من قبل الجيش الوطني آخر تحديث: الثلاثاء 18 رجب 1442 هـ - 02 مارس 2021 KSA 20:34 - GMT 17:34

تارخ النشر: الثلاثاء 18 رجب 1442 هـ - 02 مارس 2021 KSA 20:27 - GMT 17:27

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