المعارضة الإيرانية تكشف لـ "الحدث" مواقع المنشآت النووية السرية في إيران آخر تحديث: الثلاثاء 18 رجب 1442 هـ - 02 مارس 2021 KSA 22:26 - GMT 19:26 تارخ النشر: الثلاثاء 18 رجب 1442 هـ - 02 مارس 2021 KSA 22:26 - GMT 19:26 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك المعارضة الإيرانية تكشف لـ "الحدث" مواقع المنشآت النووية السرية في إيران PDF اطبع إقرأ أيضاً وثيقة أوروبية ترفض مسبقاً الانتخابات الرئاسية السورية 17:35 GMT إقرأ أيضاً اعترافات مسؤول الخلية التي استهدفت مطار أربيل 17:49 GMT