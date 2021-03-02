وثيقة أوروبية ترفض مسبقاً الانتخابات الرئاسية السورية آخر تحديث: الثلاثاء 18 رجب 1442 هـ - 02 مارس 2021 KSA 20:35 - GMT 17:35 تارخ النشر: الثلاثاء 18 رجب 1442 هـ - 02 مارس 2021 KSA 20:35 - GMT 17:35 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وثيقة أوروبية ترفض مسبقاً الانتخابات الرئاسية السورية PDF اطبع إقرأ أيضاً اعترافات لعناصر ميليشيات الحوثي الذين تم أسرهم من قبل الجيش الوطني 17:34 GMT إقرأ أيضاً المعارضة الإيرانية تكشف لـ "الحدث" مواقع المنشآت النووية السرية في إيران 19:26 GMT