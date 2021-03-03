اعترافات مسؤول الخلية التي استهدفت مطار أربيل آخر تحديث: الأربعاء 19 رجب 1442 هـ - 03 مارس 2021 KSA 20:49 - GMT 17:49 تارخ النشر: الأربعاء 19 رجب 1442 هـ - 03 مارس 2021 KSA 20:43 - GMT 17:43 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اعترافات مسؤول الخلية التي استهدفت مطار أربيل PDF اطبع إقرأ أيضاً المعارضة الإيرانية تكشف لـ "الحدث" مواقع المنشآت النووية السرية في إيران 19:26 GMT إقرأ أيضاً ليبيا.. رئيس الحكومة يستعد لطرح حكومة من التكنوقراط 17:50 GMT