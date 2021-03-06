تقرير إيراني سري: قادة النظام يخشون تكرار الاحتجاجات آخر تحديث: السبت 22 رجب 1442 هـ - 06 مارس 2021 KSA 01:51 - GMT 22:51 تارخ النشر: السبت 22 رجب 1442 هـ - 06 مارس 2021 KSA 01:50 - GMT 22:50 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تقرير إيراني سري: قادة النظام يخشون تكرار الاحتجاجات PDF اطبع إقرأ أيضاً فورين بوليسي تصف استراتيجية بايدن الجديدة لإنهاء حرب في اليمن بالفاشلة 22:50 GMT إقرأ أيضاً قاله البابا.. هاشتاغ "لتصمت الأسلحة" يتصدر المنصات 22:33 GMT