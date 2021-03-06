فورين بوليسي تصف استراتيجية بايدن الجديدة لإنهاء حرب في اليمن بالفاشلة آخر تحديث: السبت 22 رجب 1442 هـ - 06 مارس 2021 KSA 01:50 - GMT 22:50 تارخ النشر: السبت 22 رجب 1442 هـ - 06 مارس 2021 KSA 01:49 - GMT 22:49 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فورين بوليسي تصف استراتيجية بايدن الجديدة لإنهاء حرب في اليمن بالفاشلة PDF اطبع إقرأ أيضاً سرائيل تلوّح بتحرك عسكري منفرد ضد إيران 22:49 GMT إقرأ أيضاً تقرير إيراني سري: قادة النظام يخشون تكرار الاحتجاجات 22:51 GMT