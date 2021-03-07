الجزائر تشكك في اتهامات المفوضية الأممية حول التضييق على المتظاهرين آخر تحديث: الأحد 23 رجب 1442 هـ - 07 مارس 2021 KSA 02:15 - GMT 23:15 تارخ النشر: الأحد 23 رجب 1442 هـ - 07 مارس 2021 KSA 01:47 - GMT 22:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الجزائر تشكك في اتهامات المفوضية الأممية حول التضييق على المتظاهرين PDF اطبع إقرأ أيضاً الغناء والصراخ.. طريقة جديدة للكشف عن الإصابة بكورونا 22:46 GMT إقرأ أيضاً مسؤولون في البنتاغون يحذرون من خطورة برنامج الصواريخ الإيراني 14:24 GMT