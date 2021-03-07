الغناء والصراخ.. طريقة جديدة للكشف عن الإصابة بكورونا آخر تحديث: الأحد 23 رجب 1442 هـ - 07 مارس 2021 KSA 01:46 - GMT 22:46 تارخ النشر: الأحد 23 رجب 1442 هـ - 07 مارس 2021 KSA 01:40 - GMT 22:40 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الغناء والصراخ.. طريقة جديدة للكشف عن الإصابة بكورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً قاله البابا.. هاشتاغ "لتصمت الأسلحة" يتصدر المنصات 22:33 GMT إقرأ أيضاً الجزائر تشكك في اتهامات المفوضية الأممية حول التضييق على المتظاهرين 23:15 GMT