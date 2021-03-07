عاجل

البث المباشر
الحدث فيديو

الغناء والصراخ.. طريقة جديدة للكشف عن الإصابة بكورونا

رابط مختصر
إقرأ أيضاً قاله البابا.. هاشتاغ "لتصمت الأسلحة" يتصدر المنصات قاله البابا.. هاشتاغ "لتصمت الأسلحة" يتصدر المنصات 22:33 GMT
إقرأ أيضاً الجزائر تشكك في اتهامات المفوضية الأممية حول التضييق على المتظاهرين الجزائر تشكك في اتهامات المفوضية الأممية حول التضييق على المتظاهرين 23:15 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر