سوريا.. قاعدة عسكرية روسية جديدة بمنطقة غنية بالغاز آخر تحديث: الأحد 23 رجب 1442 هـ - 07 مارس 2021 KSA 17:25 - GMT 14:25 تارخ النشر: الأحد 23 رجب 1442 هـ - 07 مارس 2021 KSA 17:24 - GMT 14:24 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سوريا.. قاعدة عسكرية روسية جديدة بمنطقة غنية بالغاز PDF اطبع إقرأ أيضاً مسؤولون في البنتاغون يحذرون من خطورة برنامج الصواريخ الإيراني 14:24 GMT إقرأ أيضاً ماهو شكل العلاقة الأميركية الروسية في سوريا؟ 14:26 GMT