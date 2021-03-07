ماهو شكل العلاقة الأميركية الروسية في سوريا؟ آخر تحديث: الأحد 23 رجب 1442 هـ - 07 مارس 2021 KSA 17:26 - GMT 14:26

تارخ النشر: الأحد 23 رجب 1442 هـ - 07 مارس 2021 KSA 17:25 - GMT 14:25

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