ماهو شكل العلاقة الأميركية الروسية في سوريا؟ آخر تحديث: الأحد 23 رجب 1442 هـ - 07 مارس 2021 KSA 17:26 - GMT 14:26 تارخ النشر: الأحد 23 رجب 1442 هـ - 07 مارس 2021 KSA 17:25 - GMT 14:25 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ماهو شكل العلاقة الأميركية الروسية في سوريا؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً سوريا.. قاعدة عسكرية روسية جديدة بمنطقة غنية بالغاز 14:25 GMT إقرأ أيضاً شاهد.. موفدة الحدث رولا الخطيب تستعرض حياة الناس في محافظة ديرالزور في سوريا 21:09 GMT