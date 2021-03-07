مسؤولون في البنتاغون يحذرون من خطورة برنامج الصواريخ الإيراني آخر تحديث: الأحد 23 رجب 1442 هـ - 07 مارس 2021 KSA 17:24 - GMT 14:24 تارخ النشر: الأحد 23 رجب 1442 هـ - 07 مارس 2021 KSA 17:06 - GMT 14:06 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مسؤولون في البنتاغون يحذرون من خطورة برنامج الصواريخ الإيراني PDF اطبع إقرأ أيضاً الجزائر تشكك في اتهامات المفوضية الأممية حول التضييق على المتظاهرين 23:15 GMT إقرأ أيضاً سوريا.. قاعدة عسكرية روسية جديدة بمنطقة غنية بالغاز 14:25 GMT