شاهد.. موفدة الحدث رولا الخطيب تستعرض حياة الناس في محافظة ديرالزور في سوريا آخر تحديث: الثلاثاء 25 رجب 1442 هـ - 09 مارس 2021 KSA 00:09 - GMT 21:09 تارخ النشر: الثلاثاء 25 رجب 1442 هـ - 09 مارس 2021 KSA 00:06 - GMT 21:06 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شاهد.. موفدة الحدث رولا الخطيب تستعرض حياة الناس في محافظة ديرالزور في سوريا PDF اطبع إقرأ أيضاً ماهو شكل العلاقة الأميركية الروسية في سوريا؟ 14:26 GMT إقرأ أيضاً كيف يعيش عناصر داعش السابقون في ديرالزور السورية؟ 22:41 GMT