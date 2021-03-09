كيف يعيش عناصر داعش السابقون في ديرالزور السورية؟ آخر تحديث: الثلاثاء 25 رجب 1442 هـ - 09 مارس 2021 KSA 01:41 - GMT 22:41 تارخ النشر: الثلاثاء 25 رجب 1442 هـ - 09 مارس 2021 KSA 00:50 - GMT 21:50 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف يعيش عناصر داعش السابقون في ديرالزور السورية؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً شاهد.. موفدة الحدث رولا الخطيب تستعرض حياة الناس في محافظة ديرالزور في سوريا 21:09 GMT إقرأ أيضاً بالبندقية والميكروفون.. هكذا توسع إيران نفوذها في المنطقة 23:39 GMT