الأسد يسلّم إسرائيل غرضاً شخصياً لجاسوسها "إيلي كوهين" آخر تحديث: الأربعاء 26 رجب 1442 هـ - 10 مارس 2021 KSA 19:06 - GMT 16:06 تارخ النشر: الأربعاء 26 رجب 1442 هـ - 10 مارس 2021 KSA 19:04 - GMT 16:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الأسد يسلّم إسرائيل غرضاً شخصياً لجاسوسها "إيلي كوهين" PDF اطبع إقرأ أيضاً إدارة بايدن تفرض أولى العقوبات على إيران 16:04 GMT إقرأ أيضاً منظمة دولية تحذر من استمرار احتجاز الحوثيين للمهاجرين 16:07 GMT