عاجل

البث المباشر
الحدث فيديو

الأسد يسلّم إسرائيل غرضاً شخصياً لجاسوسها "إيلي كوهين"

رابط مختصر
إقرأ أيضاً إدارة بايدن تفرض أولى العقوبات على إيران إدارة بايدن تفرض أولى العقوبات على إيران 16:04 GMT
إقرأ أيضاً منظمة دولية تحذر من استمرار احتجاز الحوثيين للمهاجرين منظمة دولية تحذر من استمرار احتجاز الحوثيين للمهاجرين 16:07 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر