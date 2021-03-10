عاجل

البث المباشر
الحدث فيديو

بالبندقية والميكروفون.. هكذا توسع إيران نفوذها في المنطقة

رابط مختصر
إقرأ أيضاً كيف يعيش عناصر داعش السابقون في ديرالزور السورية؟ كيف يعيش عناصر داعش السابقون في ديرالزور السورية؟ 22:41 GMT
إقرأ أيضاً مطالبات بـ "ناتو الشرق الأوسط" لكبح جماح إيران مطالبات بـ "ناتو الشرق الأوسط" لكبح جماح إيران 23:41 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر