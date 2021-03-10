بالبندقية والميكروفون.. هكذا توسع إيران نفوذها في المنطقة آخر تحديث: الأربعاء 26 رجب 1442 هـ - 10 مارس 2021 KSA 02:39 - GMT 23:39 تارخ النشر: الأربعاء 26 رجب 1442 هـ - 10 مارس 2021 KSA 02:37 - GMT 23:37 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بالبندقية والميكروفون.. هكذا توسع إيران نفوذها في المنطقة PDF اطبع إقرأ أيضاً كيف يعيش عناصر داعش السابقون في ديرالزور السورية؟ 22:41 GMT إقرأ أيضاً مطالبات بـ "ناتو الشرق الأوسط" لكبح جماح إيران 23:41 GMT