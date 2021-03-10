مطالبات بـ "ناتو الشرق الأوسط" لكبح جماح إيران آخر تحديث: الأربعاء 26 رجب 1442 هـ - 10 مارس 2021 KSA 02:41 - GMT 23:41 تارخ النشر: الأربعاء 26 رجب 1442 هـ - 10 مارس 2021 KSA 02:40 - GMT 23:40 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مطالبات بـ "ناتو الشرق الأوسط" لكبح جماح إيران PDF اطبع إقرأ أيضاً بالبندقية والميكروفون.. هكذا توسع إيران نفوذها في المنطقة 23:39 GMT إقرأ أيضاً مغيبون قسراً ومعتقلون.. قلق حقوقي على حياة 280 ألف سوري 23:42 GMT