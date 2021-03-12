الحدث تلتقي إحدى الخلايا التي جندها نظام الأسد لاستهداف القوات الأميركية في القامشلي آخر تحديث: الجمعة 28 رجب 1442 هـ - 12 مارس 2021 KSA 02:37 - GMT 23:37 تارخ النشر: الجمعة 28 رجب 1442 هـ - 12 مارس 2021 KSA 02:37 - GMT 23:37 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الحدث تلتقي إحدى الخلايا التي جندها نظام الأسد لاستهداف القوات الأميركية في القامشلي PDF اطبع إقرأ أيضاً هيلاري كلينتون تعتزم انتاج مسلسل فتيات كوباني عن المقاتلات الكرديات 23:12 GMT إقرأ أيضاً "الحدث" تصل إلى قمة جبال "قراتشوخ" حيث يختبئ الدواعش داخل الكهوف 23:28 GMT