عنصر بخلية لنظام الأسد لـالحدث: تدرّبت على يد الإيرانيين عام 2011 آخر تحديث: الجمعة 28 رجب 1442 هـ - 12 مارس 2021 KSA 02:09 - GMT 23:09 تارخ النشر: الجمعة 28 رجب 1442 هـ - 12 مارس 2021 KSA 02:08 - GMT 23:08 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عنصر بخلية لنظام الأسد لـالحدث: تدرّبت على يد الإيرانيين عام 2011 PDF اطبع إقرأ أيضاً منظمة دولية تحذر من استمرار احتجاز الحوثيين للمهاجرين 16:07 GMT إقرأ أيضاً هيلاري كلينتون تعتزم انتاج مسلسل فتيات كوباني عن المقاتلات الكرديات 23:12 GMT