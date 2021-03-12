هيلاري كلينتون تعتزم انتاج مسلسل فتيات كوباني عن المقاتلات الكرديات آخر تحديث: الجمعة 28 رجب 1442 هـ - 12 مارس 2021 KSA 02:12 - GMT 23:12 تارخ النشر: الجمعة 28 رجب 1442 هـ - 12 مارس 2021 KSA 02:10 - GMT 23:10 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هيلاري كلينتون تعتزم انتاج مسلسل فتيات كوباني عن المقاتلات الكرديات PDF اطبع إقرأ أيضاً عنصر بخلية لنظام الأسد لـالحدث: تدرّبت على يد الإيرانيين عام 2011 23:09 GMT إقرأ أيضاً الحدث تلتقي إحدى الخلايا التي جندها نظام الأسد لاستهداف القوات الأميركية في القامشلي 23:37 GMT