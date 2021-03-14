سنجار.. موقع استراتيجي مميز جعل منها محط أطماع الإيرانيين والأتراك آخر تحديث: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:46 - GMT 23:46 تارخ النشر: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:45 - GMT 23:45 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سنجار.. موقع استراتيجي مميز جعل منها محط أطماع الإيرانيين والأتراك PDF اطبع إقرأ أيضاً موفدة "الحدث" تدخل إلى سنجار برحلة محفوفة بالمخاطر 23:44 GMT إقرأ أيضاً "الحدث" وجهاً لوجه مع الحشد الإيزيدي "YPS" في سنجار.. من هم ولمن 23:48 GMT