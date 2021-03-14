موفدة "الحدث" تدخل إلى سنجار برحلة محفوفة بالمخاطر آخر تحديث: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:44 - GMT 23:44

تارخ النشر: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:42 - GMT 23:42

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