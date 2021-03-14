عاجل

البث المباشر
الحدث فيديو

موفدة "الحدث" تدخل إلى سنجار برحلة محفوفة بالمخاطر

رابط مختصر
إقرأ أيضاً موفدة "الحدث" تكشف لأول مرة كيف تعمل خلايا تنظيم داعش موفدة "الحدث" تكشف لأول مرة كيف تعمل خلايا تنظيم داعش 23:29 GMT
إقرأ أيضاً سنجار.. موقع استراتيجي مميز جعل منها محط أطماع الإيرانيين والأتراك سنجار.. موقع استراتيجي مميز جعل منها محط أطماع الإيرانيين والأتراك 23:46 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر