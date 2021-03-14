موفدة "الحدث" تدخل إلى سنجار برحلة محفوفة بالمخاطر آخر تحديث: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:44 - GMT 23:44 تارخ النشر: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:42 - GMT 23:42 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك موفدة "الحدث" تدخل إلى سنجار برحلة محفوفة بالمخاطر PDF اطبع إقرأ أيضاً موفدة "الحدث" تكشف لأول مرة كيف تعمل خلايا تنظيم داعش 23:29 GMT إقرأ أيضاً سنجار.. موقع استراتيجي مميز جعل منها محط أطماع الإيرانيين والأتراك 23:46 GMT