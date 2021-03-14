موفدة "الحدث" تكشف لأول مرة كيف تعمل خلايا تنظيم داعش آخر تحديث: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:29 - GMT 23:29 تارخ النشر: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:28 - GMT 23:28 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك موفدة "الحدث" تكشف لأول مرة كيف تعمل خلايا تنظيم داعش PDF اطبع إقرأ أيضاً "الحدث" تصل إلى قمة جبال "قراتشوخ" حيث يختبئ الدواعش داخل الكهوف 23:28 GMT إقرأ أيضاً موفدة "الحدث" تدخل إلى سنجار برحلة محفوفة بالمخاطر 23:44 GMT