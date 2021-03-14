"الحدث" تصل إلى قمة جبال "قراتشوخ" حيث يختبئ الدواعش داخل الكهوف آخر تحديث: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:28 - GMT 23:28 تارخ النشر: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:25 - GMT 23:25 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "الحدث" تصل إلى قمة جبال "قراتشوخ" حيث يختبئ الدواعش داخل الكهوف PDF اطبع إقرأ أيضاً الحدث تلتقي إحدى الخلايا التي جندها نظام الأسد لاستهداف القوات الأميركية في القامشلي 23:37 GMT إقرأ أيضاً موفدة "الحدث" تكشف لأول مرة كيف تعمل خلايا تنظيم داعش 23:29 GMT