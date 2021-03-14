"الحدث" تصل إلى قمة جبال "قراتشوخ" حيث يختبئ الدواعش داخل الكهوف آخر تحديث: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:28 - GMT 23:28

تارخ النشر: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:25 - GMT 23:25

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser