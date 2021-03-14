"الحدث" وجهاً لوجه مع الحشد الإيزيدي "YPS" في سنجار.. من هم ولمن آخر تحديث: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:48 - GMT 23:48

تارخ النشر: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:47 - GMT 23:47

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