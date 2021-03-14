"الحدث" وجهاً لوجه مع الحشد الإيزيدي "YPS" في سنجار.. من هم ولمن آخر تحديث: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:48 - GMT 23:48 تارخ النشر: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:47 - GMT 23:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "الحدث" وجهاً لوجه مع الحشد الإيزيدي "YPS" في سنجار.. من هم ولمن PDF اطبع إقرأ أيضاً سنجار.. موقع استراتيجي مميز جعل منها محط أطماع الإيرانيين والأتراك 23:46 GMT إقرأ أيضاً "الحدث" ترصد أوضاع أهالي سنجار بالخارج 23:49 GMT