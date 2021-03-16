كيف سطع نجم أسماء الأسد لتصبح من أقوى الشخصيات في سوريا؟ آخر تحديث: الثلاثاء 2 شعبان 1442 هـ - 16 مارس 2021 KSA 03:34 - GMT 00:34 تارخ النشر: الثلاثاء 2 شعبان 1442 هـ - 16 مارس 2021 KSA 03:26 - GMT 00:26 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف سطع نجم أسماء الأسد لتصبح من أقوى الشخصيات في سوريا؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً هكذا كان دور سليماني في تظاهرات 2012 بسوريا 00:04 GMT إقرأ أيضاً داعشي قُتل مع زوجته.. لماذا تواصلت عائلته مع "الحدث"؟ 22:53 GMT