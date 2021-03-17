داعشي قُتل مع زوجته.. لماذا تواصلت عائلته مع "الحدث"؟ آخر تحديث: الأربعاء 3 شعبان 1442 هـ - 17 مارس 2021 KSA 01:53 - GMT 22:53 تارخ النشر: الأربعاء 3 شعبان 1442 هـ - 17 مارس 2021 KSA 01:52 - GMT 22:52 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك داعشي قُتل مع زوجته.. لماذا تواصلت عائلته مع "الحدث"؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً كيف سطع نجم أسماء الأسد لتصبح من أقوى الشخصيات في سوريا؟ 00:34 GMT إقرأ أيضاً "الحدث" تقابل عائلة داعشي في ألمانيا.. ماذا قالوا؟ 22:40 GMT