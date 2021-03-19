سجال إيراني كردي عنوانه "الإرهاب" و "الديكتاتورية" آخر تحديث: الجمعة 5 شعبان 1442 هـ - 19 مارس 2021 KSA 02:28 - GMT 23:28 تارخ النشر: الجمعة 5 شعبان 1442 هـ - 19 مارس 2021 KSA 02:26 - GMT 23:26 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سجال إيراني كردي عنوانه "الإرهاب" و "الديكتاتورية" PDF اطبع إقرأ أيضاً "الحدث" تجد طفلين في مخيم الهول في سوريا يبحث عنهما جديهما منذ سنوات 23:24 GMT إقرأ أيضاً طفل داعشي يروي لـ "الحدث" قصة ذبحه لصديقه في مخيم الهول 22:51 GMT