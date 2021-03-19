"الحدث" تجد طفلين في مخيم الهول في سوريا يبحث عنهما جديهما منذ سنوات آخر تحديث: الجمعة 5 شعبان 1442 هـ - 19 مارس 2021 KSA 02:24 - GMT 23:24

تارخ النشر: الجمعة 5 شعبان 1442 هـ - 19 مارس 2021 KSA 02:23 - GMT 23:23

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