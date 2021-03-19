"الحدث" تجد طفلين في مخيم الهول في سوريا يبحث عنهما جديهما منذ سنوات آخر تحديث: الجمعة 5 شعبان 1442 هـ - 19 مارس 2021 KSA 02:24 - GMT 23:24 تارخ النشر: الجمعة 5 شعبان 1442 هـ - 19 مارس 2021 KSA 02:23 - GMT 23:23 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "الحدث" تجد طفلين في مخيم الهول في سوريا يبحث عنهما جديهما منذ سنوات PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهاً لوجه يكشف معلومات حصرية عن علاقة حماس بتركيا وإيران و لواء التوحيد 23:26 GMT إقرأ أيضاً سجال إيراني كردي عنوانه "الإرهاب" و "الديكتاتورية" 23:28 GMT